Arreglo de puente sobre el río Tárcoles finalizará en agosto

La superficie de ruedo del puente también fue intervenida como parte de la rehabilitación.

Aunque se tenía previsto que los trabajos de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles, en la Costanera sur, finalizaran el mes pasado, la presidenta anunció este viernes durante una inspección a la estructura, que la “inauguración” de esta obra se realizará en agosto.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por su parte, informó que los trabajos concluirán a finales de julio. El avance registrado a la fecha es del 98%.

El ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón explicó que la demora obedece a que se realizó un adenda al contrato, para ampliación e inclusión de elementos que no estaban contemplados en el proyecto, lo que conllevó a la extender el plazo dos meses.

“Fueron obras de mejoramiento estructural a lo interno del cajón de la viga cajón. Cuando se promovió la licitación era una rehabilitación, pero cuando ellos entraron a la viga cajón se encontraron algunos elementos que necesitaban una intervención mayor a la que estaba planificada y se hizo esa adenda”, explicó.

Según la información del MOPT, el reforzamiento del puente era urgente pues se encontraba en “riesgo inminente” ya que no tenía la capacidad para soportar un eventual sismo de gran magnitud.

La rehabilitación incluyó el reforzamiento completo de la estructura para soportar cargas y sismos de gran magnitud. (MOPT para LN/MOPT)

La rehabilitación del puente se realizó como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) y tuvo un costo de $6,7 millones.

De acuerdo con el detalle de las obras, la intervención del puente se realizó en cuatro fases:

Mejoramiento y adecuación de los bastiones.

Reforzamiento de las pilas.

Mejoramiento de suelos y protecciones contra la erosión.

Intervención de la superestructura y obras complementarias.

Los trabajos incluyeron un reforzamiento sísmico con la construcción de nuevos dinteles y el puente como tal se reforzó con la construcción de un zócalo. A las pilas se les dio un tratamiento de relleno de fisuras y se les aplicó un recubrimiento con fibra de carbono.

Tras esta intervención, la estructura duplicó su capacidad de resistencia a las cargas pesadas que circulan diariamente por ese tramo de la ruta 34, que conduce al Pacífico Central y Sur.

En la parte superior del puente se implementaron refuerzos para nivelar y mejorar la superficie de ruedo. También se sustituyeron las antiguas barandas por sistemas de protección modernos y fuertes.

Los trabajos iniciaron a mediados del año pasado, y durante la ejecución de las obras fue necesario realizar pasos regulados y cierres totales, que ocasionaron filas y molestias entre inversores turísticos y vecinos de la zona.