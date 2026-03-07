Habilitan paso a dos carriles sobre el río Tárcoles en la Costanera Sur

Este viernes se habilitó el paso a dos carriles en el puente sobre el Río Tárcoles.

El paso por el río Tárcoles, sobre la ruta nacional 34 (Costanera sur), quedó habilitado a dos carriles a partir de la noche de este viernes 6 de marzo, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“A las 7:30 p. m. verificamos que las obras clave de esta etapa habían finalizado. Ante la gran cantidad de vehículos, se tomó la decisión de habilitar el paso”, explicó Efraím Zeledón, jerarca del MOPT.

El ministro agregó que los trabajos continuarán las próximas semanas, pero que no habrá cierres de carriles.

“En esta próxima etapa no habrá cierres de carriles, ni ahora ni en Semana Santa”, señaló Zeledón.

Congestionamiento obligó a adelantar la apertura

El paso por el lugar era regulado a un carril desde el pasado 23 de febrero. Aunque inicialmente se tenía previsto que el paso a dos carriles se habilitara en Semana Santa, el importante congestionamiento de los últimos días y las afectaciones al sector turismo que esto producía, obligaron a intensificar las labores para adelantar la apertura.

El MOPT realiza obras de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles. (MOPT/MOPT)

El ministro explicó que para esto se utilizó un concreto especial de fragua rápida que alcanza su máxima resistencia en 24 horas; además, todos los resanes de las grietas y fisuras de la losa se realizaron en jornadas 24/7.

“El contratista trabajó a doble y triple jornada y se logró habilitar más pronto de lo previsto. Las obras van a seguir, vamos a seguir trabajando 24/7, solo que esta etapa tan crítica, que era en la cual se estaba interviniendo la losa superior de la viga de cajón y la capa de rodadura, ya finalizó”, añadió el jerarca, a la vez que recomendó a los conductores transitar con precaución.

Esta ruta se considera un corredor clave para la movilidad del Pacífico Central y Sur, además de ser una vía importante para turismo, comercio y transporte hacia la zona sur del país.