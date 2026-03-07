El País

Habilitan paso a dos carriles sobre el río Tárcoles en la Costanera Sur

El MOPT habilitó el paso a dos carriles en la ruta 34 tras intensificar obras por el alto congestionamiento. Esto dice el ministro.

Por Patricia Recio y Yucsiany Salazar
24/09/2025, Puntarenas, fotografías de los arreglos y las presas en la carretera hacia Jaco, en el puente sobre el Río Tárcoles.
Este viernes se habilitó el paso a dos carriles en el puente sobre el Río Tárcoles. (José Cordero/José Cordero)







