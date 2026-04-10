Puente sobre el río Tárcoles volverá a tener paso regulado durante 48 horas

El asfaltado de ambos carriles se realizará en jornada continua entre el próximo lunes 13 y miércoles 15 de abril

El paso por el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera sur, volverá a tener regulaciones la próxima semana.

Esta vez, las suspensiones en el tránsito se aplicarán durante 48 horas entre las 6 a. m. del próximo lunes 13 y las 6 a. m. del miércoles 15 de abril, periodo en el que se realizarán las labores de asfaltado e impermeabilización de la losa en ambos carriles de la estructura.

En ese lapso el tránsito se mantendrá habilitado, pero alternando el paso por el puente entre ambos sentidos de circulación.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la colocación de la carpeta asfáltica sobre la superestructura del puente se hace con el objetivo de causar la menor afectación posible a los usuarios, tomando en cuenta las especificaciones técnicas del material que se deben cumplir, así como los tiempos de fraguado requeridos.

Las autoridades solicitaron a los usuarios respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones de los banderilleros presentes en el sitio.

Los cierres se aplicarán alternando entre cada uno de los carriles, para completar asfaltado e impermeabilización de la losa. (MOP/MOPT.)

Según el MOPT, actualmente los trabajos de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles, tienen un 79% de avance.

Desde marzo anterior, cuando se completaron los trabajos en la parte superior de la estructura, que obligaron a mantener interrupciones en el tránsito por más de un mes, el MOPT había anunciado que en las etapas posteriores no se volverían a aplicar cierres prolongados. Además, se adelantó que las labores finalizarían en mayo.

El proyecto forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) y tiene un costo de $6,7 millones.