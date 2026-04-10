El País

Puente sobre el río Tárcoles volverá a tener paso regulado durante 48 horas

Cierres se aplicarán para colocar carpeta asfáltica e impermeabilizar losa

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Por Patricia Recio
Puente Tárcoles
El asfaltado de ambos carriles se realizará en jornada continua entre el próximo lunes 13 y miércoles 15 de abril (MOP/MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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