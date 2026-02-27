Alcaldía propone convertir parques en lagunas para mitigar inundaciones en Barrio Dent

Bomberos intervino en octubre pasado, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.

Mientras se acerca la época lluviosa, los vecinos de barrio Dent, ubicado entre Montes de Oca y San José, temen que una vez más sus casas se inunden por el desborde de la quebrada Los Negritos, un problema frecuente en los últimos años que también afecta a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En agosto pasado, la Sala Constitucional le dio la razón a una vecina de esta comunidad y le ordenó a la Municipalidad de Montes de Oca tomar acciones para corregir la situación. Ante esto, el gobierno local pretende convertir parques bajo los cuales pasa la quebrada en lagunas de retardo, para que las aguas se acumulen allí y no se desborden en los puntos en riesgo.

Una primera etapa de la obra se realizaría en el parque al norte del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), y la otra atrás del restaurante Hooters.

Cubriría aproximadamente 20 metros de ancho, así como 10 metros de profundidad.

En estos parques se crearían las lagunas de retardo para evitar más inundaciones. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, explicó a La Nación que el proyecto costaría unos ¢400 millones y aún deben proponerlo al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que valoren si habría un impacto negativo en el medio ambiente, pues tendrían que talarse árboles para colocar la laguna.

La idea es que una primera etapa quede lista antes de octubre, en el parque más cercano a Barrio Dent. El proyecto luego se extendería hacia el este, del lado de Circunvalación, donde las aguas se desbordan e inundan la UCR.

El alcalde indicó que ya le expusieron esa idea a los vecinos de Barrio Dent, pero algunos se opusieron.

“Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con lo que nos toca, que es buscar soluciones y presentarlas y contestar el recurso amparo, decirle a la Sala IV que ya están las soluciones”, declaró.

“Esta es nuestra capacidad financiera. Esta es nuestra capacidad de acción en el corto, mediano y largo plazo, igual los vecinos pueden poner un recurso y la Sala será la que determinará si sí o si no”, agregó Argüello.

Pilar Orellana, presidenta de la Asociación de Vecinos de Barrio Dent, afirmó que “estamos muy preocupados por la parte ambiental, por supuesto”. Reconoció que Montes de Oca ha trabajado de cerca con ellos, no así la Municipalidad de San José, la cual “se ha negado totalmente a participar en lo que la Sala IV dictó. Ellos no quieren aportar absolutamente nada”.

Este medio pidió una reacción al municipio josefino, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Mientras tanto, ambos municipios exploran una propuesta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para lograr una solución duradera. La obra consistiría en excavar un túnel nuevo que desvíe las aguas de Los Negritos hacia el río Torres.

Argüello afirmó que el proyecto costaba inicialmente $12 millones, de los cuales Montes de Oca aportaría una mitad y San José la otra. Sin embargo, en un informe más reciente el costo se incrementó a $13,5 millones, aunque el alcalde afirmó que el municipio no podría aportar más de $6 millones por limitaciones presupuestarias.

El próximo miércoles, el ICE revelará más detalles en una mesa técnica con los municipios e instituciones involucradas.

Angustia de los vecinos

El pasado lunes, vecinos de Barrio Dent se presentaron ante la Comisión Especial de Infraestructura del País en la Asamblea Legislativa y expresaron la angustia que han enfrentado debido a las inundaciones.

La vecina Alexandra Segovia aseguró a los diputados que el año anterior sufrieron cinco inundaciones, en las cuales el agua se elevó rápidamente y en cuestión de segundos invadió sus casas.

“Las municipalidades sabían, la CNE sabía los problemas que íbamos a tener, y no nos avisaron del problema. Lo que viví no tiene nombre, estamos ya desesperados”, aseguró Segovia.

Sobre esto, el alcalde Argüello indicó que eran aseveraciones falsas, pues la Municipalidad ha mantenido chats con vecinos donde se dan las alertas cuando hay riesgo de inundación.