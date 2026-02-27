El País

Alcaldía propone convertir parques en lagunas para mitigar inundaciones en Barrio Dent

Alcalde Domingo Argüello reconoció que esta no sería la solución definitiva, pero necesaria para mitigar el problema de momento

Por Yeryis Salas
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
Bomberos intervino en octubre pasado, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)







Barrio DentQuebrada Los NegritosMontes de Oca
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

