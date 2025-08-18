Sala IV da razón a vecina que reclamó por obras en quebrada Los Negritos

Detalle de las lluvias de junio de 2024, las cuales provocaron que la quebrada Los Negritos se desbordara, una vez más, frente a la Universidad de Costa Rica. Ese mes, un hombre fue rescatado del techo de su vehículo. Fotografía:

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo de una ciudadana contra la Municipalidad de Montes de Oca, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

La resolución N° 2025017905, correspondiente al expediente N° 25-003244-0007-CO, abordó una denuncia por inacción de estas entidades ante una serie de gestiones presentadas por la recurrente desde abril de 2024, cuando empezó a señalar anomalías en obras civiles en la Quebrada Los Negritos.

Según el fallo, la recurrente alegó que las autoridades no habían atendido sus solicitudes y gestiones para corregir las obras que, según un informe municipal (AL-DM-177-2024), invaden el cauce de la quebrada y disminuyen su capacidad hidráulica, lo cual aumenta el riesgo para las personas y sus bienes por inundaciones; incluidos los de la demandante.

La Nación consultó el jueves al Sinac y la CNE quienes, al cierre de esta publicación, permanecían sin referirse. También se consultó a la Municipalidad de Montes de Oca cuyos encargados de prensa dijeron que tramitarían las consultas. Al cierre de esta edición, permanecían sin remitir su respuesta.

El texto de la resolución explica que la recurrente había pedido información pública a estas autoridades argumentando que también les pidió adoptar medidas precautorias para la restauración y protección del ambiente y minimizar el riesgo para las personas y sus bienes mientras se ejecutaban los trabajos requeridos.

En el texto de la resolución, el Sinac (adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía) aseguró no tener registro de la solicitud de la recurrente, pero la Sala IV constató que el oficio había sido recibido con el sello correspondiente en la Oficina de San José del Área de Conservación Central en mayo de 2024.

Dado que, después de más de un año, la gestión no había sido resuelta, este extremo del recurso también fue declarado con lugar, indica el documento.

De manera similar, continúa el fallo, la CNE no resolvió una solicitud de aclaración y adición de un informe técnico presentada por la recurrente en junio de 2024.

A pesar de que la CNE había emitido un informe sobre los riesgos de la quebrada, la falta de respuesta a la gestión de la recurrente llevó a la Sala a declarar procedente este agravio.

Vista de las labores de limpieza en junio de 2024 en San Pedro de Montes de Oca cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, luego de otro desbordamiento de la quebrada Los Negritos ese mes. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En el caso del Sinac, por ejemplo, la recurrente le solicitó ejecutar de inmediato las actuaciones oportunas y que fueran necesarias para proteger y conservar la cuenca de la quebrada Los Negritos, basándose en el informe No. AL.DM.177-2024.

En particular, solicitó al Sistema que se adoptaran medidas para proteger y conservar la cuenca, restituirla a su estado natural, interponer denuncias administrativas y judiciales, y adoptar medidas cautelares y precautorias para restituir las cosas al estado anterior a la invasión del cauce y estrangulamiento de la quebrada.

Del mismo modo, pidió la intervención de la CNE para aclarar y adicionar el informe técnico No. CNE-UIAR-INF-0569-2024, verificando la existencia de nuevas obras que estrangulan el cauce y adoptando medidas precautorias de protección y conservación.

Finalmente, a la Municipalidad de Monteros de Oca, le solicitó una copia de un informe administrativo; específicamente un acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 07/2024 del 17 de junio de 2024 vinculado con esta problemática.

El fallo también condena al Estado y a la Municipalidad de Montes de Oca al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán en la ejecución de la sentencia de lo contencioso-administrativo.

Historia repetida con lluvias

Apenas en junio, la propia Municipalidad de Montes de Oca clamó a otras instituciones del Estado y a empresarios privados su ayuda para resolver las inundaciones en el barrio Dent y sus alrededores, provocadas por el rebalse de la quebrada.

Las respuestas estructurales para resolver este problema son costosas, por lo que no se podría brindar una solución en el corto o mediano plazo.

“Sí, se va a seguir inundando”, dijo el alcalde Domingo Argüello, en una conferencia de prensa aquel mes. “Lastimosamente, para lo que resta de este año, es prácticamente imposible poder hacer algo que evite las inundaciones”, sostuvo entonces.

El alcalde dijo que ni siquiera puede decretar emergencia, porque eso le corresponde a instancias como la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).