Vecinos de barrio Dent reclaman ante diputados que autoridades no alertaron sobre riesgo de inundación

La profesora de historia del arte de la Universidad Nacional, Marta Rosa Cardoso, vecina de barrio Dent, fue rescatada por el oficial de la Policía Municipal de San José, Luis Carlos Góngora.

Representantes de vecinos de barrio Dent, donde han ocurrido inundaciones recurrentes en los últimos meses, reclamaron ante los diputados de la Comisión Especial de la Infraestructura del País que autoridades municipales y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no les alertaron sobre el riesgo de inundación en la zona.

Alexandra Segovia, vecina de esta comunidad ubicada entre San José y Montes de Oca, aseguró que el año anterior vivieron cinco inundaciones, en las cuales el agua se elevó rápidamente y en cuestión de segundos invadió sus casas.

“Las municipalidades sabían, la CNE sabía los problemas que íbamos a tener, y no nos avisaron del problema. Lo que viví no tiene nombre, estamos ya desesperados”, aseguró Segovia.

Agregó que en agosto pasado, después de las graves inundaciones de junio tras desbordarse la quebrada Los Negritos, la Municipalidad de Montes de Oca colocó rótulos que alertaban sobre riesgo de inundación.

“Nos fuimos a la Municipalidad y dijimos ‘venimos a que nos bajen los impuestos’, y nos respondieron ‘no sabíamos que estaban en zona de riesgo’”, declaró Segovia, quien mostró temor por lo que pueda ocurrir este año en la próxima época lluviosa.

Raúl Guevara, también vecino de barrio Dent, explicó que han debido coordinar con Meteorología de la Universidad de Costa Rica (UCR) para que les alerte cuando los niveles de agua están subiendo durante los aguaceros, y además están recibiendo atención psicológica por el trauma sufrido.

Alejandro Calderón, subgerente de la Gran Área Metropolitana (GAM) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), advirtió de que cuando ocurren estas inundaciones también colapsa el sistema de alcantarillado sanitario, lo que provoca que las aguas residuales se desborden y aumenten los riesgos de salud para los vecinos.

Por su parte, la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), instó a Calderón y a Mauricio Sojo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a presionar a las municipalidades involucradas, Montes de Oca y San José, para que resuelvan la problemática.

“Van a ser responsables por no decirles las cosas, ellos (los municipios) son los responsables, pero ustedes van a sufrir las consecuencias como administradores de los activos públicos y de la salud pública”, dijo Delgado.

Ambas municipalidades han señalado la falta de fondos como el principal obstáculo para reorganizar las tuberías y que se deje de desbordar la quebrada Los Negritos.

En octubre pasado, el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, solicitó el apoyo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para solucionar en un año la problemática.

En aquel momento, Argüello hizo un llamado a Chaves para que se destinaran fondos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), para trabajar en las obras de Montes de Oca y que de esa manera haya una solución para octubre del 2026 y no hasta el 2027, según lo proyectado por Argüello.

El alcalde dijo entonces que la solución tendría un costo de al menos $8 millones y aseguró que había varias propuestas de vecinos para solucionar la situación.

Por su parte, el alcalde de San José, Diego Miranda, había señalado que la solución costaría al menos $10 millones y recalcó que los gobiernos locales no tienen, en este momento, la capacidad financiera para adoptar medidas que sean definitivas y permitan solventar la problemática.