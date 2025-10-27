Sucesos

‘¡Nuestras comunidades se ahogan en la negligencia!’: Vecinos de Barrio Dent convocan a protesta tras inundaciones

Manifestación está prevista para el viernes 31 de octubre a las 10 a. m., al frente a la Municipalidad de San José

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
La profesora de historia del arte de la Universidad Nacional, Marta Rosa Cardoso, vecina de barrio Dent, fue rescatada por el oficial de la policía municipal de San José, Luis Carlos Góngora.
La Policía Municipal, Cruz Roja y Bomberos coordinaron el operativo de rescate tras las inundaciones en Barrio Dent, el pasado 16 de octubre. Foto: (Foto:/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InundacionesBarrio Dent
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.