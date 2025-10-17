Entre indignación y solidaridad, vecinos de Barrio Dent relatan su drama tras inundaciones: ‘Perdimos todo’

Decenas de vecinos en Barrio Dent empezaron su jornada este viernes limpiando sus hogares y rescatando pertenencias luego de las inundaciones provocadas por el fuerte aguacero de la tarde-noche anterior. Fotografía:

Las aguas bajaron, pero el dolor y el desconcierto permanecen entre los vecinos de Barrio Dent, un día después de las inundaciones más graves que recuerdan los habitantes de esa zona. Mientras absorben el impacto de la emergencia, las casas, los comercios y los sueños se secan con escobas, trapos y manos solidarias.

Augusto Meza llegó este viernes desde temprano para ayudar a su sobrino, quien perdió casi todo en su pequeño apartamento.

Inundaciones en barrio Dent

“Prácticamente, lo perdió todo: la computadora del trabajo, la refri, las cositas que tenía. Aquí estamos echándole la mano, haciendo frente”, relató mientras sacaba pertenencias dañadas por el agua.

“Él vive solo, trabaja cerca y se vino a vivir acá. Hay gente que tiene horas desde la madrugada ayudando”, agregó, sin detener el ritmo de su labor de limpieza.

Entre quienes acudieron a ayudar también se encontraba la actriz Sofía Chaverri, quien se unió a las labores de limpieza en el estudio de danza y ballet Danzay, un espacio de arte escénico en barrio Dent.

“Danzai es una cuna del ballet en este país, pero también un refugio para el arte teatral. He dado clases aquí y verlo así duele. Somos muchos artistas —bailarines, actores, productores— ayudando. La solidaridad siempre nos ha caracterizado”, expresó mientras colaboraba con otros vecinos.

Pilar orellana Gallardo este viernes limpiando el frente de su casa que se inundó en barrio Dent. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esto es una emergencia, no importa la causa”

En otra calle del barrio, Melina Dada intentaba asimilar que su casa quedó destruida.

“Pérdida total. Lo poco que había salvado en las primeras inundaciones se fue. Ya no hay forma de salvar la casa”, dijo con la voz casi quebrada y visiblemente molesta.

Su indignación era evidente.

“Por favor, que las autoridades se den cuenta de lo que está pasando. Hay más de 200 damnificados, gente rescatada de los techos, el agua llegó hasta arriba. Esto debe declararse emergencia nacional. La gente no puede vivir así”, reclamó.

Dada criticó además los trámites burocráticos que, a su juicio, frenan una respuesta rápida: “No importa si es natural o causado por el ser humano, cuando la gente pierde todo, eso es una emergencia”.

Pilar Orellana, vecina afectada por inundación en barrio Dent

Para Pilar Orellana Gallardo, vecina de toda la vida y presidenta de la Asociación de Vecinos de Barrio Dent, la escena que enfrenta hoy es la peor que ha vivido en sus 54 años en el lugar.

“Son pérdidas totales: carros, portones eléctricos destruidos, viviendas desechas. El agua reventó todo, hasta causó daños estructurales peores que un sismo”, enumeró mientras retiraba agua con una escoba en su casa.

Recordó que las inundaciones fueron comunes entre los años 70 y 90, hasta que una obra pluvial desvió el cauce de la quebrada Los Negritos hacia el río Torres.

“Ahora estamos igual o peor que hace décadas. El problema se advirtió hace meses y nadie hizo nada”, lamentó.

Orellana anunció que junto con otros vecinos preparan acciones legales. “Vamos a unirnos como comunidad y exigir responsabilidades. Esto ya es demasiado”.