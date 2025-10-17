Sucesos

Entre indignación y solidaridad, vecinos de Barrio Dent relatan su drama tras inundaciones: ‘Perdimos todo’

Vecinos de Barrio Dent narran el drama y pérdidas tras las inundaciones. Relatos de solidaridad, dolor y reclamo por falta de acción ante un problema pluvial advertido

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Christian Montero
Barrio Dent, seguimiento inundaciones
Decenas de vecinos en Barrio Dent empezaron su jornada este viernes limpiando sus hogares y rescatando pertenencias luego de las inundaciones provocadas por el fuerte aguacero de la tarde-noche anterior. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inundaciones Barrio DentDamnificados San JoséBarrio Dent
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.