Aguaceros socavan parte del carril de ascenso en vía a Taras

Las intensas lluvias de este domingo provocaron caídas de material y desprendimiento de asfalto en uno de los carriles de ascenso del proyecto Taras-La Lima, en el sentido Cartago–San José, confirmó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de Taras, a unos 300 metros hacia Ochomogo, en la zona donde se desarrollan las obras de ampliación vial.

Según videos facilitados por la Municipalidad de Cartago, parte del pavimento colapsó debido a la saturación del terreno por las lluvias.

“Nos tiene asustados por la posibilidad de una caída de la vía”, expresó el alcalde, quien señaló que el desprendimiento se registró en los carriles de ascenso, después del paso a desnivel de Taras y a unos 500 metros hacia San José.

Redondo explicó que el reporte fue atendido de inmediato por la Unidad Ejecutora Taras-La Lima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

LEA MÁS: Se inunda ruta paralela a nuevo paso a desnivel en Cartago

El ministro Efraím Zeledón Leiva envió un inspector al sitio y, según el informe preliminar, la situación no representa una amenaza estructural para la vía, pues se descartó un daño en el muro de contención que se localiza en el punto donde se ven los desprendimientos.

“Nos indican que hay unos pilotes ahí y que lo fundamental no se vio amenazado. El material que cayó era parte del relleno, no del sostén principal. Se puede circular con precaución”, detalló Redondo.

El ministro Zeledón Leiva añadió que en ese punto específico hay una serie de pilotes perforados que están sujetos entre sí con lo que se denomina una viga de amarre, lo cual brinda estabilidad a los carriles superiores.

“Se trata de material suelto que se desprendió. Pero la seguridad de los carriles superiores e inferiores, está asegurada. No es algo que genere mayor problema”, aseguró el ministro al ser consultado.

El MOPT dispuso la colocación de vallas preventivas y la remoción del material suelto, mientras las autoridades municipales mantienen vigilancia constante en la zona ante el riesgo de nuevas lluvias.

El proyecto Taras-La Lima, una de las obras viales más importantes de Cartago, busca eliminar los cruces a nivel mediante la construcción de pasos a desnivel en Taras y La Lima.

En el intercambio de Taras se edificó un paso elevado de seis carriles (tres por sentido) y un paso inferior en forma de rotonda, además de marginales, aceras y una ciclovía.

“Comprendemos que hay detalles pendientes, pero esperamos que este año concluyan las obras”, añadió el alcalde.