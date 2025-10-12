El País

Aguaceros socavan parte del carril de ascenso en vía a Taras

Videos muestran desprendimientos de asfalto en el carril de ascenso del proyecto Taras-La Lima, en Cartago, MOPT descartó daños estructurales

Por Juan Fernando Lara Salas
Aguaceros socavan carril de ascenso en Taras







Florencia del CastilloMario RedondoEfraím ZeledónTaras-La LimaMOPT
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

