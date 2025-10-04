Atención Cartago: MOPT anuncia cierres y desvíos viales en Taras y La Lima durante mes de octubre

Durante el mes de octubre, la Unidad Ejecutora del proyecto Taras-La Lima anunció nuevas regulaciones viales debido al avance de las obras de iluminación y construcción que se ejecutan en esta zona de Cartago.

Los días 3, 7 y 8 de octubre, entre las 7 a. m. y las 5 p. m., se instalarán postes del tendido eléctrico sobre la marginal de la avenida 23, específicamente en el paso a desnivel ubicado en el sector de La Lima.

En ese periodo, en el sentido San José–Cartago, los vehículos no podrán ingresar a la marginal en el tramo comprendido entre Autos Pripa y Gas Tomza. En el tramo entre Gas Tomza y Dos Pinos, únicamente se permitirá el ingreso para realizar retorno hacia San José.

En dirección contraria, es decir, Cartago–San José, los vehículos tampoco podrán hacer retorno hacia Cartago en esa zona. Las personas deberán utilizar el retorno ubicado frente a la soda El Trailero en Ochomogo. No obstante, el tránsito por los pasos elevados y la ruta que conecta El Guarco con San José se mantendrá sin afectaciones.

Construcción de pasarela hacia San Nicolás

A partir del 6 de octubre, comenzará la construcción de la pasarela norte del puente hacia San Nicolás en Taras. Estas labores se realizarán durante todo el día y la noche, bajo un esquema 24/7, y se extenderán por un mes.

Como parte de esta fase, se cerrará el cruce entre la marginal y la Avenida 29, justo frente a Terminales de Costa Rica. Para garantizar el acceso a los comercios del área, se habilitará un desvío a partir del ingreso frente a Almacenes El Rey.

Este desvío consistirá en un giro en U desde el tronco principal, en sentido La Lima–San José, y permitirá la conexión con negocios como Purdy Motor, Emotion, Central de Mangueras y Car Plus. El tramo vial operará en doble sentido con el objetivo de facilitar el flujo comercial. El paso peatonal permanecerá habilitado.

Las autoridades solicitaron a las personas usuarias de estas rutas respetar las indicaciones de los banderilleros y los dispositivos de señalización. Además, la velocidad máxima en el área del proyecto es de 30 km/h.

LEA MÁS: Cierre total en Calle Cóncavas afecta tránsito entre Cartago, Paraíso y Orosi