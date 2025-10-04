El País

Atención Cartago: MOPT anuncia cierres y desvíos viales en Taras y La Lima durante mes de octubre

Las obras incluyen alumbrado en La Lima y una pasarela hacia San Nicolás; los trabajos se extenderán durante todo el mes

Por Jailine González Gómez
La Lima, túnel y presas
Postes eléctricos y pasarela en San Nicolás generan cierres en Taras-La Lima. Vea cómo se verá afectado el tránsito. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







