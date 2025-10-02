Cierre total en Calle Cóncavas afecta tránsito entre Cartago, Paraíso y Orosi

Calle Cóncavas sigue cerrada por trabajos de infraestructura. La vía comunica Cartago con Paraíso y Orosi y estará inhabilitada hasta 2026.

La Municipalidad de Cartago mantiene un cierre total en la carretera que conecta Cartago con los distritos de Paraíso y Orosi, específicamente en Calle Cóncavas, en el distrito de Dulce Nombre.

La medida responde a los trabajos de ampliación del puente sobre el río Barquero, como parte de un proyecto de mejora de la infraestructura vial.

La intervención está a cargo del Área de Gestión Vial y contempla la instalación de un nuevo puente de 18 metros de longitud, que incluirá dos carriles vehiculares y dos pasos peatonales. El diseño sustituirá la antigua estructura de un solo carril, que generaba cuellos de botella y complicaciones en el tránsito.

Actualmente, las labores se encuentran en la etapa de remoción de estructuras aledañas, y se ha habilitado un paso peatonal temporal, mientras que el tránsito vehicular permanece cerrado.

Las autoridades recomiendan el uso de rutas alternas y solicitan comprensión ante las afectaciones por las presas vehiculares que podrían presentarse. El cierre se extenderá hasta febrero de 2026.

Por otro lado, la Municipalidad también ejecuta obras en el sector de Coris, donde se estableció paso regulado de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. durante un mes. Los trabajos en esa zona incluyen la construcción de un muro de gaviones para atender un deslizamiento, y están condicionados a las condiciones climáticas.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la red vial del cantón central de Cartago, según indicó el alcalde Mario Redondo Poveda, quien agregó que también se avanza con obras financiadas por el BID cantonal en áreas cercanas a los parques industriales.