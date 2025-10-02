El País

Cierre total en Calle Cóncavas afecta tránsito entre Cartago, Paraíso y Orosi

Instalan un nuevo puente de 18 metros en Calle Cóncavas, con paso peatonal habilitado pero tránsito vehicular cerrado hasta febrero de 2026

Por Damián Arroyo C.
Calle Cóncavas sigue cerrada por trabajos de infraestructura. La vía comunica Cartago con Paraíso y Orosi y estará inhabilitada hasta 2026.
Calle Cóncavas sigue cerrada por trabajos de infraestructura. La vía comunica Cartago con Paraíso y Orosi y estará inhabilitada hasta 2026. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

