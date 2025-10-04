Se inunda ruta paralela a nuevo paso a desnivel en Cartago

Inundación de la ruta paralela al nuevo paso a desnivel ubicado en la ruta 2, en las cercanías de Gas Tomza, en Cartago, la tarde de este sábado. Foto:

Este sábado, se inundó la ruta paralela al nuevo paso a desnivel ubicado en la ruta 2, en las cercanías de Gas Tomza, en Cartago, luego de las fuertes lluvias de la tarde.

El hecho ocurrió en el sentido San José-Cartago, cerca de donde aún se desarrollan las obras viales.

Producto de las fuertes lluvias de las últimas horas, otras vías también se han visto afectadas. El paso por la ruta 1, en el sector conocido como la vuelta del Cristo, en Cambronero, está cerrado tras el colapso de un tramo de la carretera entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

Mientras, el paso por la ruta 2 (Interamericana sur) continuaba regulado la mañana de este sábado en el Cerro de la Muerte, a la altura del kilómetro 110, en el sector del Jardín, tras la caída de un árbol la tarde del viernes.

En días previos, también se reportaron inundaciones en el paso frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) en San Pedro, tras un nuevo rebalse de la Quebrada Los Negritos, junto a la carretera de Circunvalación.

