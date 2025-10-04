Persiste paso regulado por el Cerro de la Muerte debido a incidente

El paso por la ruta 2 (Interamericana sur) continúa regulado la mañana de este sábado en el Cerro de la Muerte, a la altura del kilómetro 110, en el sector del Jardín, tras la caída de un árbol la tarde del viernes. La información fue confirmada por el subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez.

Sánchez detalló que se habilitó un solo carril para el paso de los vehículos, al tiempo que maquinaria pesada realiza labores de limpieza en la zona. Los cierres pueden resultar molestos para los usuarios de la carretera, pero el objetivo es prevenir accidentes graves por la caída de material o incluso el colapso total de la vía, como ocurrió la mañana de este sábado en Cambronero.

Por su parte, Juan Carlos Calderón, director de Atención de Emergencias y Desastres, precisó que el paso está habilitado para cualquier tipo de vehículo.