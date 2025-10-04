Sucesos

Persiste paso regulado por el Cerro de la Muerte debido a incidente

Maquinaria pesada trabaja para remover un árbol que cayó sobre la vía la tarde del viernes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Paso regulado en Cerro de la Muerte.
Continúa el paso regulado por el Cerro de la Muerte. (Reiner Montero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paso reguladoderrumbeCerro de la Muerte
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.