Nueva inundación frente a Facultad de Derecho de la UCR; evacúan edificio

El paso frente a la Facultad de Derecho de la UCR se encuentra cerrado por inundaciones.

Las intensas lluvias de la tarde este jueves provocaron una nueva inundación frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En un inicio, como precaución se cerró el acceso por Derecho debido al rebalse de la Quebrada Los Negritos sobre la ruta 39. Sin embargo, el paso fue reestablecido, según confirmó prensa de la UCR.

La Facultad de Derecho informó que también cerró el edificio por seguridad de todas las personas. “En este momento se está procediendo a evacuar a quienes se encontraban dentro de las instalaciones siguiendo los protocolos de emergencia”.