Venezuela pide ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, el 21 de febrero de 2026. Más de 1.500 presos políticos en Venezuela han solicitado amnistía en virtud de una nueva ley.

Caracas, Venezuela. Venezuela solicitó el lunes ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” del presidente depuesto Nicolás Maduro, a medida que avanzan las liberaciones por una amnistía promulgada por su sucesora bajo presión de Washington.

Maduro fue capturado en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tras el ataque estadounidense, Delcy Rodríguez asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con el presidente Donald Trump.

Le cedió control de la industria petrolera, inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió a una amnistía general promulgada el 19 de febrero y ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas.

Su hermano, el jefe del Parlamento Jorge Rodríguez, informó que 1.500 personas solicitaron ante los tribunales acogerse a la amnistía. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, refirió que 65 personas recibieron libertad plena en los últimos tres días, según un balance publicado el lunes.

La ley, no obstante, fue calificada de insuficiente y excluyente por los organismos de defensa de los derechos humanos.

No abarca, por ejemplo, los casos relacionados con lo militar, frecuentes en la cárcel del Rodeo I, donde unos 200 presos se declararon en huelga de hambre durante el fin de semana.

“Evadir responsabilidades”

Maduro gobernó con mano de hierro entre 2013 y 2026. Era investigado por la corte penal de la ONU por crímenes de lesa humanidad y su reelección en 2024 fue blanco de denuncias de fraude.

“Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política, no pueden ser selectivos, no pueden depender de alineamientos ideológicos”, reclamó el canciller en Ginebra, al pedir el cese de las sanciones contra Venezuela.

“Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades”, sostuvo. “Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones”.

El líder opositor venezolano, aliado de la laureada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, anunció en la madrugada del viernes que le había sido concedida la “libertad plena”, apenas horas después de la aprobación de una ley de amnistía. (JOHN CHACON/AFP)

65 presos venezolanos en libertad

La ONG Foro Penal informó que las liberaciones por la amnistía sumaron 65, según un balance publicado en la mañana.

Uno de sus directores, Gonzalo Himiob, publicó en X las cifras de amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley hace tres días: siete el viernes, 15 el sábado y 43 el domingo. “Seguimos verificando otros casos”, escribió.

“¡Libertad!”, “¡Que salgamos todos!”, “Rodeo I en huelga” de hambre, gritó un grupo de presos políticos el domingo de noche desde esa prisión ubicada a las afueras de Caracas.

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo -acusado de “terrorismo” y conspiración- se unió también a la protesta.

La preocupación de los familiares se mezclaba con la alegría de las primeras liberaciones, recibidas con aplausos.

La Cruz Roja accedió el domingo por primera vez a varias cárceles, entre estas El Rodeo, para evaluar la condición de los presos.

El jefe parlamentario Rodríguez dijo además que unas 11.000 personas en libertad condicional a lo largo de los 27 años del chavismo pasarían a tener libertad plena.

El gobierno informó además del inicio de la remodelación del Helicoide para convertirlo en un centro social y deportivo para la policía. Activistas han pedido que pase a ser un museo de memoria.

“Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería”, dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

“Hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, añadió.