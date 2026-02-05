Venezuela avanza en histórica amnistía para ‘terrorismo’ y ‘traición’, delitos achacados a presos políticos

Un familiar de un preso político sostiene una bandera venezolana que dice "Libertad" durante una manifestación que pide una amnistía total en Caracas el 3 de febrero de 2026.

Caracas, Venezuela. Venezuela avanza en la aprobación de una ley de amnistía que abarca delitos como “traición” y “terrorismo” —imputados por lo general a presos políticos— y ampara “infracciones” de jueces y fiscales. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la primera discusión del texto, que sigue a una consulta pública previa al debate final artículo por artículo, aún sin fecha.

El Parlamento de mayoría chavista inició el jueves el primero de los dos debates reglamentarios para su aprobación. La AFP accedió al proyecto de ley, que impulsa la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos.

El texto abarca a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, delitos que fueron imputados normalmente a presos políticos durante estos años. Va también desde la sublevación hasta los castigos por un mensaje en redes sociales o servicio de mensajería.

Es “el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos donde al final podamos conseguir la paz”, dijo por su parte el diputado opositor Tomás Guanipa. “La paz, que no es la paz del miedo, de la persecución, del silencio, sino la paz de la libertad, de la democracia”.

Guanipa tiene dos hermanos presos. La ONG Foro Penal informó que 383 personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas como parte de un lento proceso previo ordenado por Rodríguez el 8 de enero.

Sería la segunda amnistía durante el chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas.

“Pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo Jorge Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. “Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.

Delcy Rodríguez frente a su hermano y presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. (MARCELO GARCIA/AFP)

A continuación, algunos aspecto destacados del proyecto de amnistía, que puede sufrir modificaciones durante el proceso parlamentario:

Concede amnistía a casos basados en la ley del Odio, traición a la patria, rebelión militar, sublevación, por generar zozobra con informaciones falsas, asociación para delinquir, ultraje al funcionario, daños a la propiedad, importación y porte de artefactos explosivos o incendiarios, entre otros.

En el caso del delito de “terrorismo”, “estará condicionada a que se demuestre que la acusación se fundamentó en una aplicación discriminatoria de la ley penal o en la violación de garantías judiciales”.

Incluye casos registrados por los hechos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue derrocado por pocos días y la huelga petrolera de ese mismo año.

También a los detenidos durante la represión en las protestas antigubernamentales de 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 y de 2024 después de la cuestionada reelección de Maduro. Más de 2.000 personas fueron detenidas en 48 horas.

“Se extiende a las infracciones disciplinarias supuestamente cometidas por jueces, fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios públicos con ocasión del desempeño de sus funciones”.

Engloba el delito de fuga y para aquellos que pidieron asilo o refugio por razones políticas.

Se concede amnistía a aquellos civiles que hayan sido juzgados por tribunales militares y cuando en esta jurisdicción se haya cometido abuso de poder y faltas al decoro militar.

Quedarán sin efecto inhabilitaciones de aquellos funcionarios públicos por hechos ocurridos entre 1999 al 2026. La nobel de la Paz, María Corina Machado, fue impedida de participar en las cuestionadas elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelecto.

Establece la “garantía de retorno” con la cual se deberá proceder al levantamiento inmediato de todas las alertas migratorias, órdenes de captura nacionales y notificaciones rojas de Interpol.

Ampara acciones contra parlamentarios “en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia” y haya llevado al “allanamiento indebido de su inmunidad”.

El texto en principio no incluye reparaciones a víctimas de abusos de la autoridad.