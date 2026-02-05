El Mundo

Venezuela avanza en histórica amnistía para ‘terrorismo’ y ‘traición’, delitos achacados a presos políticos

Mientras tanto, el presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas

AFP
Un familiar de un preso político sostiene una bandera venezolana que dice "Libertad" durante una manifestación que pide una amnistía total en Caracas el 3 de febrero de 2026. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 30 de enero una propuesta de amnistía masiva en el país, en su última gran reforma desde el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos hace apenas unas semanas.
Un familiar de un preso político sostiene una bandera venezolana que dice "Libertad" durante una manifestación que pide una amnistía total en Caracas el 3 de febrero de 2026. (JUAN BARRETO/AFP)







