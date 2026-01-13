Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: 79% de los ciudadanos respalda lo ocurrido, pero 61% teme más represión

La mayoría de venezolanos ve positiva la captura de Maduro, aunque persiste el miedo a represalias y la percepción de que el poder sigue concentrado.

La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos generó una reacción mayoritariamente favorable en Venezuela, según una encuesta nacional. Sin embargo, el respaldo convive con un alto temor a un aumento de la represión y con la percepción de un cierre político que limita la participación ciudadana.

Un estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC), aplicado dos días después de la captura, indicó que el 79% de las personas consultadas consideró positivos los hechos ocurridos. En contraste, el 21% los evaluó de forma negativa. La encuesta se realizó entre el 5 y el 9 de enero mediante llamadas telefónicas, con una muestra de 361 personas en los 23 estados del país y el Distrito Capital.

La referencia a “lo ocurrido” aludió a la intervención de Estados Unidos que derivó en la captura del líder del régimen chavista. La operación se ejecutó en la madrugada del 3 de enero en una instalación subterránea conocida como La Casa de los Pinos, ubicada en la urbanización Guaicapuro, en Caracas.

En el lugar se encontraban Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de juicio por cargos vinculados con narcotráfico y violencia organizada.

La valoración positiva se mantuvo transversal por edad y género. Entre jóvenes de 18 a 24 años, el 80% calificó la captura como positiva. En los rangos de 25 a 34 años y de 55 a 69 años, el respaldo llegó al 81%. Entre personas mayores de 70 años, el apoyo alcanzó el 71%. Las mujeres mostraron mayor respaldo, con 82%, frente a 75% entre los hombres.

El alcance territorial del sondeo reflejó un respaldo generalizado. En Caracas, el 80% de las personas encuestadas consideró positiva la captura. Los resultados señalaron que la percepción favorable no se concentró en la capital, sino que se extendió por todo el país.

Pese a ese respaldo, el estudio mostró un clima de cautela. El 61% de las personas encuestadas creyó que Venezuela prosperará tras la salida de Maduro. Solo el 11% anticipó un empeoramiento. Al mismo tiempo, el 61% consideró que el régimen ejercerá mayor represión sobre la ciudadanía. Apenas el 39% previó un mayor respeto por los derechos humanos.

Actualmente, Delcy Rodríguez, quien ocupó la vicepresidencia y el Ministerio de Economía, Finanzas y Petróleo, encabeza el régimen. También continúan en el poder Diosdado Cabello, ministro de Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Ambos enfrentan acusaciones internacionales por presuntos delitos graves.

El estudio también reveló una alta demanda de elecciones. El 67% calificó como muy importante que se convoquen comicios en menos de un año. Otro 18% lo consideró importante y 8%, medianamente importante. Esta expectativa contrastó con una percepción extendida de falta de apertura política.

Ante la pregunta sobre quién ejerce el poder en Venezuela, el 49% señaló a Estados Unidos y el 43% al chavismo. Solo el 8% percibió una apertura hacia la oposición. La opinión se dividió sobre un mayor protagonismo de María Corina Machado o del presidente electo Edmundo González. El 51% lo consideró positivo y el 49%, negativo.

En intención de voto, el 68% afirmó que apoyaría a Machado. El 14% se inclinaría por González. El 9% mencionó a Delcy Rodríguez y el 8% a Maduro.

Tras la captura, el expresidente Donald Trump indicó que Estados Unidos ejercerá una tutela sobre Venezuela y sus recursos petroleros. Hasta ahora, ningún líder opositor figura en los planes de Washington para liderar una transición en el corto plazo.

