Jefe del Parlamento de Venezuela pide ‘perdón’ a los presos políticos del chavismo

Un familiar de un preso político sostiene una bandera venezolana durante una manifestación que exige una amnistía total en Caracas.

Caracas, Venezuela. El presidente del Parlamento venezolano pidió perdón el jueves a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas durante el debate de una ley de amnistía propuesta por el gobierno interino.

“Pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo Jorge Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. “Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.

La amnistía en Venezuela marca “el inicio de una etapa histórica” en el país, dijo el jueves un diputado opositor durante la primera discusión de la ley de amnistía propuesta por el gobierno interino tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

“Una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos”, dijo el parlamentario Tomás Guanipa al tomar la palabra en la sesión. “Una etapa en la que se cierre la puerta giratoria, donde la gente tiene temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado”.

El hijo del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el jueves que “Venezuela no aguanta una venganza más”, durante el primer debate de una ley de amnistía en el Parlamento.

“Venezuela no aguanta una venganza más, yo estoy de acuerdo con eso”, dijo el diputado Nicolás Maduro Guerra en referencia al discurso de otro parlamentario. “Venezuela debe enrumbarse, con el amor por delante, con la reconciliación y con la paz consolidada hacia el futuro glorioso de desarrollo que nos tiene preparado el destino a esta tierra hermosa que es Venezuela”.