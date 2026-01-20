Venezuela: 200 personas están en ‘desaparición forzada’, denuncian manifestantes

Familiares de presos políticos protestan frente a la sede del Ministerio Público en Caracas el 20 de enero de 2026.

Caracas, Venezuela. Familiares de presos políticos denunciaron el martes que unas 200 personas están en condición de “desaparición forzada” en Venezuela y exigieron a la fiscalía una fe de vida, en medio de un lento proceso de excarcelaciones bajo presión de Estados Unidos.

“¿Dónde están?”, “No más desapariciones forzadas”, se leía en pancartas frente a la sede del Ministerio Público donde se concentró un centenar de personas. Una comisión entregó un documento.

La presión aumenta tras el anuncio de liberaciones que hizo el 8 de enero el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió tras el derrocamiento de Nicolás Maduro durante un bombardeo estadounidense a Caracas y otras regiones vecinas.

“Es alarmante la cifra de personas en desaparición forzada, incluso después del anuncio” de excarcelaciones, dijo Diego Casanova, integrante de la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos. “Al menos 200 casos hemos venido documentando en el comité de personas que están en desaparición forzada según los estándares internacionales”.

Muchos no conocen siquiera el sitio de reclusión de su familiar. Otros tiene una sospecha, pero sin confirmación de las autoridades.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina tras la detención de Nicolás Maduro. (MARCELO GARCIA/AFP)

“Hemos pedido fe de vida y no nos las ha dado, no sabemos si están vivos”, clamó Xiomara Requena, madre del militar Egdar Suárez Requena.

Afirmó que ha acudido junto a familiares de otros 15 militares a todos los recintos carcelarios de la zona metropolitana y sus alrededores en busca de su hijo y no ha recibido respuesta.

Las excarcelaciones se ubican en unas 150 personas dentro de un universo que supera los 800 detenidos, según el balance de oenegés.

“Trece días y todavía no se ha cumplido el compromiso de excarcelar a todos los presos políticos en Venezuela”, insistió Casanova. “La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad”.

Nancy Quiñones dice que le perdió la pista a su hijo condenado a 24 años de prisión por su supuesto vínculo con la operación Gedeón, una incursión marítima en 2020 que según el gobierno buscaba derrocar a Maduro.

“¿Dónde está mi hijo? Tengo cinco meses y 18 días buscando a mi hijo”, declaró a la AFP. “Son 32 ‘gedeones’ que están desaparecidos. No sabemos si están vivos o muertos, están desaparecidos”, dijo Quiñones.