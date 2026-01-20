El Mundo

Venezuela: 200 personas están en ‘desaparición forzada’, denuncian manifestantes

Familiares de presos políticos denunciaron que unas 200 personas están en condición de “desaparición forzada” en Venezuela y exigieron a la fiscalía una fe de vida.

Por AFP
Familiares de presos políticos protestan frente a la sede del Ministerio Público en Caracas el 20 de enero de 2026.
Familiares de presos políticos protestan frente a la sede del Ministerio Público en Caracas el 20 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







