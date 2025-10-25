Unión Europea trabaja en plan para romper dependencia de tierras raras chinas

Berlín, Alemania. La presidenta de la Comisión Europea afirmó el sábado que el bloque trabaja en un plan para reducir su dependencia de las tierras raras procedentes de China, luego de que Pekín anunciara restricciones a la exportación de estos minerales, esenciales para varias industrias.

La Unión Europea (UE) advirtió que los nuevos controles de exportación impuestos por China —principal productor mundial de tierras raras— han obligado a algunas empresas del bloque a detener su producción y han provocado daños económicos.

“El objetivo es garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas a corto, medio y largo plazo para nuestras industrias europeas”, declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Pekín exige licencias para ciertas exportaciones desde abril pasado, lo que ha provocado efectos en cadena en los sectores manufactureros a nivel mundial. Este mes, anunció nuevos controles sobre la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, utilizadas en la fabricación de imanes esenciales para las industrias automotriz, electrónica y de defensa.

Von der Leyen agregó que uno de los componentes claves del plan de la UE es el reciclaje. “Algunas empresas pueden reciclar hasta el 95 % de las materias primas críticas y las baterías”, explicó.

El bloque también se centrará en “la producción y el procesamiento posterior de materias primas críticas” y en forjar “alianzas de materias primas críticas con países como Ucrania, Australia, Canadá, Kazajistán, Uzbekistán, Chile y Groenlandia”, añadió.