El Mundo

Unión Europea trabaja en plan para romper dependencia de tierras raras chinas

Los nuevos controles de exportación impuestos por China obligaron a algunas empresas del bloque a detener su producción

EscucharEscuchar
Por AFP
Tierras raras, minerales estratégicos
China es el principal productor mundial de tierras raras. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChinaTierras rarasUE
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.