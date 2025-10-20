Economía

UE prepara iniciativas para los sectores afectados por restricciones chinas sobre tierras raras

China es primer productor mundial de tierras raras; materiales esenciales para la industria digital, automoción, energía y armamento

EscucharEscuchar
Por AFP
Tierras raras, minerales estratégicos
La UE ya ha protestado públicamente contra las nuevas restricciones anunciadas por Pekín, afirmando que obligan a las empresas de sus países miembros a detener su producción (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tierras rarasChinaUE
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.