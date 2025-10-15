Economía

China defiende que controles impuestos a las exportaciones de tierras raras se ajustan a las prácticas internacionales

China es el primer productor mundial de tierras raras, esenciales para las industrias digital, automotriz, energética y armamentista

Por AFP
Tierras raras, minerales estratégicos
En abril, el gigante asiático instauró un sistema de licencias para ciertas exportaciones de tierras raras, provocando tensiones en las cadenas de suministros. (Shutterstock/Shutterstock)







