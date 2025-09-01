El Mundo

Ucrania acusa a Rusia del asesinato de Andrii Parubii, expresidente del Parlamento y líder proeuropeo

Fue asesinado a tiros en Leópolis. Ucrania detuvo al presunto atacante y asegura que hay un “rastro ruso” detrás del crimen

Por AFP
.
Andrii Parubii, expresidente del Parlamento y líder del Maidán, fue asesinado en Leópolis; Ucrania señala un "rastro ruso" en el crimen.







AFP

