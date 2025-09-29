Trump propone presidir comité de transición en Gaza: Esto dice la Casa Blanca

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con Donald Trump antes de anunciar el plan estadounidense para Gaza.

Washington, Estados Unidos. Los residentes de Gaza no serán desplazados a la fuerza y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará un comité de transición, de acuerdo con el plan de paz para ese territorio palestino publicado este lunes por la Casa Blanca.

El plan, que Trump entregó a los líderes árabes, fue publicado mientras Trump se reunía con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Israel podrá contar con su “apoyo total” si Hamás rechaza su plan de paz para Gaza, en rueda de prensa junto al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Israel se retirará “por etapas” de Gaza si el acuerdo es implementado, añadió el mandatario ante los periodistas.

Israel “mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad” en Gaza tras la guerra, si Hamás acepta el plan de paz de Estados Unidos, declaró Netanyahu en la rueda de prensa.

La Autoridad Palestina “no tiene ningún papel” en la Franja controlada por Hamás a no ser que emprenda “cambios radicales”, añadió el primer ministro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, participan en una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 29 de septiembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Noticia en desarrollo...