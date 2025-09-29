El Mundo

Trump insiste en imponer aranceles de 100% a películas ‘producidas fuera de Estados Unidos’

Donald Trump reiteró su plan de imponer un arancel del 100% a películas producidas fuera de Estados Unidos. La medida busca reactivar Hollywood frente a la competencia internacional, pero genera incertidumbre en la industria cinematográfica.

EscucharEscuchar
Por AFP
Películas : Inception, Clueless, X-Men
Películas : Inception, Clueless, X-Men (IMDb/IMDb)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpPelículasArancelesEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.