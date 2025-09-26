Médicos Sin Fronteras suspende operaciones en Ciudad de Gaza: ‘Nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes’

Según MSF: "El acceso y la provisión de agua potable, alimentos, refugio y atención están cada vez más restringidos. Están exhaustos y se les priva deliberadamente de lo esencial para sobrevivir".

Ginebra, Suiza. La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes que suspenderá sus operaciones en Ciudad de Gaza ya que sus centros de atención están rodeados por las tropas israelíes, que lanzaron una ofensiva para tomar la localidad.

“No nos queda más remedio que suspender nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes. Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden moverse y se encuentran en grave peligro”, afirmó Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

Según la ONG, la situación se caracteriza por bombardeos constantes y el avance de tanques a menos de un kilómetro de los centros médicos. El incremento de los ataques israelíes ha creado un nivel de riesgo inaceptable para su personal.

A pesar de las órdenes de evacuación que llevaron a gran parte de los ciudadanos a huir, aún permanecen cientos de miles de personas en la ciudad de Gaza que no pueden salir. Quienes logran salir se enfrentan a una disyuntiva imposible: quedarse bajo intensas operaciones militares y el deterioro del orden público, o abandonar los restos de sus hogares para trasladarse a zonas donde las condiciones humanitarias se desmoronan rápidamente.

Esta imagen, tomada desde la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, muestra unidades móviles de artillería israelíes desplegadas cerca de la valla fronteriza con el territorio palestino. (JACK GUEZ/AFP)

“Nuestras clínicas en la ciudad de Gaza atendieron más de 3640 consultas y atendieron a 1655 personas con desnutrición. También atendimos a pacientes con traumatismos graves y quemaduras, así como a mujeres embarazadas y otras personas que requieren atención médica continua y no pueden salir de la ciudad,” citó la organización.

Debido a que sus operaciones en la ciudad de Gaza se vieron obligadas a suspenderse, su objetivo es continuar brindando apoyo a los servicios esenciales en las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales Al-Helou y Al-Shifa, mientras permanezcan operativos.

MSF exige el cese inmediato de la violencia y la adopción de medidas concretas a la escala necesaria para proteger a la población civil. “Las autoridades israelíes deben garantizar de inmediato el acceso sin trabas y la seguridad a las organizaciones humanitarias que operan en la ciudad de Gaza, así como condiciones aceptables para la prestación segura y sostenida de atención médica y ayuda humanitaria, condiciones que claramente no se dan actualmente”.