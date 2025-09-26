El Mundo

Médicos Sin Fronteras suspende operaciones en Ciudad de Gaza: ‘Nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes’

Médicos Sin Fronteras detiene sus actividades en Ciudad de Gaza tras quedar rodeadas sus clínicas por tropas israelíes en plena ofensiva militar.

Por AFP
PRIMERA PLANA - Palestinos desplazados se reúnen para recoger porciones de comida cocinada en una distribución de caridad en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 19 de mayo de 2025. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el 19 de mayo que Israel "tomará el control" de toda Gaza, mientras el ejército intensificaba una campaña recién reforzada en el territorio devastado por la guerra. Después de que Israel anunciara que permitiría la entrada limitada de ayuda a Gaza, el jefe de la Organización Mundial de la Salud emitió una severa advertencia sobre la crisis humanitaria en el territorio, diciendo que "dos millones de personas están muriendo de hambre". (Foto de Bashar TALEB / AFP)
Según MSF: "El acceso y la provisión de agua potable, alimentos, refugio y atención están cada vez más restringidos. Están exhaustos y se les priva deliberadamente de lo esencial para sobrevivir". (BASHAR TALEB/AFP)







