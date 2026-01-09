Trump dice que negociará con Groenlandia ‘por las buenas o por las malas’

El presidente Donald Trump, quien ha insistido en que la isla danesa de Groenlandia llegue a ser territorio de Estados Unidos, aseguró que cumplirá su propósito por 'las buenas o por las malas'.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes 9 de enero que se encargará “por las buenas” o “por las malas” de cumplir su propósito de que Groenlandia, un territorio danés, sea de Estados Unidos.

“Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas”, dijo Trump en una reunión que sostuvo en la Casa Blanca con responsables de la industria petrolera.

El mandatario también aseguró que el control de la isla rica en minerales es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

Noticia en desarrollo.