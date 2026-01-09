El Mundo

Trump dice que negociará con Groenlandia ‘por las buenas o por las malas’

El presidente aseguró que el control de la isla danesa es ‘crucial’ para la seguridad de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP
Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos.
El presidente Donald Trump, quien ha insistido en que la isla danesa de Groenlandia llegue a ser territorio de Estados Unidos, aseguró que cumplirá su propósito por 'las buenas o por las malas'. (AFP/Google Maps)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDonald TrumpGroenlandia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.