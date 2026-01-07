Qué es Groenlandia y por qué Donald Trump puso la mirada en la segunda isla más grande del mundo

Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos.

El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Groenlandia activó preguntas clave sobre este territorio cubierto de hielo. La isla ocupa una posición estratégica entre el Atlántico Norte y el océano Ártico. También destaca por su tamaño, su vínculo con Dinamarca y su valor geopolítico.

Groenlandia no es un país independiente, aunque cuenta con autogobierno. Geográficamente pertenece a América, pero mantiene una relación política histórica con Europa.

La segunda isla más grande del planeta

Después de Australia, Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Se ubica en el Atlántico Norte y alcanza una superficie de 2,166 millones de km², cercana a la extensión continental de Argentina, que es de 2,780 millones de km².

La isla es conocida por sus glaciares. Cerca de dos tercios del territorio se localizan dentro del círculo polar ártico, lo que explica su clima extremo y su baja densidad poblacional.

¿América o Europa? Su relación con Dinamarca

Desde el punto de vista geográfico, Groenlandia pertenece al continente americano. Sin embargo, desde el año 1200 fue ocupada por colonizadores europeos del norte. En 1814 pasó a depender del reino de Dinamarca.

Actualmente, el territorio cuenta con gobierno propio. La jefa de Estado es la reina danesa María (Mary Elizabeth Donaldson). La administración local recae en la alta comisionada Mikaela Engell y el primer ministro Jens Frederik Nielsen.

La población ronda los 57.000 habitantes. Cerca de tres cuartas partes viven en Nuuk, la capital. El idioma oficial es el groenlandés y la moneda es la corona danesa.

La esperanza de vida es de 69,1 años para los hombres y 73,5 años para las mujeres. La alfabetización alcanza el 100% de la población.

Una economía dominada por la pesca

La economía groenlandesa se basa en la pesca. Durante décadas, la caza de focas tuvo relevancia, pero perdió peso en el siglo XX. En la actualidad, la isla pesca, enlata y congela bacalao y camarones.

Desde la década de 1990, el turismo mostró un crecimiento sostenido. Además, Groenlandia recibe financiación directa del gobierno danés, lo que explica que casi la mitad de la población trabaje en el sector público.

El cambio climático abrió una nueva oportunidad económica. El derretimiento acelerado de los hielos permitió el inicio de la exportación de arena como actividad emergente.

¿Cuánto costaría comprar Groenlandia?

Estados Unidos ya intentó adquirir Groenlandia en 1946. En ese momento ofreció $100 millones, equivalentes hoy a $1.400 millones. Esa cifra quedó desactualizada.

Solo el PIB de 2016 alcanzó los $2.700 millones. Analistas estimaron un valor considerando el potencial futuro, ligado al calentamiento global y a la apertura de nuevas rutas y recursos. El cálculo alcanzó los $1,7 billones.

Ese monto superó ampliamente propuestas históricas, aunque se mantuvo cercano al costo de los recortes de impuestos aprobados por la administración Trump en 2017.

Presencia militar de Estados Unidos en la isla

Groenlandia alberga la base aérea de Pituffik, antes conocida como base aérea de Thule, la instalación más septentrional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El enclave no incorporado se ubica en el municipio de Qaanaaq, en el Reino de Dinamarca.

La base se localiza en el noroeste de la isla, a 1.118 kilómetros al norte del círculo polar ártico y 1.524 kilómetros al sur del polo norte. Opera también como Aeropuerto de Pituffik, identificado con los códigos IATA: THU e ICAO: BGTL.

Actualmente funciona como instalación militar activa y es cuartel del 821st Air Base Group. En el sitio opera el Duodécimo Escuadrón de Alerta Espacial, integrado al Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos, encargado de detectar misiles balísticos intercontinentales dirigidos a Norteamérica.

La base cuenta con una pista de aterrizaje de 3.000 metros, desde la cual se realizan cerca de 2.600 vuelos anuales hacia Estados Unidos y otros países. Además, en Thule se registró en 1972 la velocidad de viento más alta medida a nivel del mar, con 333 km/h. La instalación dispone de un remolcador para mover icebergs que puedan afectar las rutas aéreas.

El interés estratégico de Donald Trump

Desde Washington, Stephen Miller, subdirector de despacho de la Casa Blanca, reafirmó que Groenlandia debía integrarse al esquema de seguridad de Estados Unidos. Señaló que el presidente Donald Trump sostuvo esa posición durante meses y cuestionó el control danés del territorio.

La administración estadounidense descartó una intervención militar. Funcionarios indicaron que no existía escenario de conflicto armado por el futuro de la isla.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.