Trump dice que descarta usar la fuerza para tomar Groenlandia, pero exige negociaciones inmediatas

Esta es una de las imágenes divulgadas por Trump este 20 de enero donde aparece con líderes europeos y, en un mapa, se ve Groenlandia como parte del mapa del territorio de Estados Unidos.

Davos, Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó por primera vez el uso de la fuerza para tomar Groenlandia, durante su esperado discurso este miércoles en Davos en el que exigió “negociaciones inmediatas” para comprar este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Trump insiste en que esta isla rica en minerales es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

Su ambición sobre este territorio centró la atención de la cita anual del Foro Económico Mundial, una reunión de la élite económica y política global en Suiza.

Su discurso, que duró más de una hora, generó expectación, pero también preocupación.

Los asistentes tuvieron que esperar dos horas para verlo y muchos quedaron decepcionados al quedarse sin lugar.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo”, afirmó.

Prometió “no usar la fuerza” para tomarla, pero exigió “negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia” pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta.

La ambición de Trump sobre Groenlandia sacudió el orden mundial y perturbó a los mercados financieros, ya que supuso una ruda pugna con Europa, un aliado tradicional de Estados Unidos.

En su discurso, también se refirió a Venezuela y dijo que sus dirigentes se han mostrado “muy, muy listos” al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, afirmó. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió el republicano.

“El fin de la OTAN”

El mandatario estadounidense amenazó la semana pasada con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca y enviar una misión militar de exploración a Groenlandia.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles que el continente debe romper con su “tradicional prudencia” ante un mundo dominado por “la fuerza bruta”, después de que el martes prometiera una respuesta “firme”.

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una “diplomacia ponderada” como “la única forma de lidiar” con “las tensiones” en torno al futuro de Groenlandia.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado “significaría el fin de la OTAN”.

Con gafas oscuras por una lesión en los ojos, el mandatario francés Emmanuel Macron advirtió la víspera contra los intentos de Washington de “subordinar a Europa” y calificó como “inaceptable” la amenaza arancelaria.

Además instó a la UE a “usar” sus herramientas comerciales anticoerción para responder.

Trump desestimó las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como “bazuca comercial” contra Estados Unidos.

“Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará”, dijo en una entrevista con News Nation.

Groenlandia emite consignas de crisis

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que es una señal “positiva” que Trump dijera que quiere evitar el uso de la fuerza en Groenlandia, pero que sus ambiciones siguen intactas.

El ejército danés desplegó el miércoles unidades de élite en Groenlandia para “reforzar la presencia en el Ártico” y Francia solicitó este miércoles “un ejercicio de la OTAN” en la isla.

En ese vasto territorio autónomo danés, el gobierno difundió el miércoles consignas para la población en caso de crisis. Las recomendaciones incluyen almacenar alimentos para cinco días, tres litros de agua por persona, además de radios a pilas, armas de caza, municiones y equipos de pesca.

Los 57.000 habitantes de Groenlandia, de los cuales casi el 90% pertenecen al pueblo originario de inuit, tienen una larga tradición de caza y pesca como principales medios de subsistencia.

En medio de las tensiones con Europa, está previsto que el jueves Trump anuncie oficialmente su “Consejo de Paz”, un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por 1.000 millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero el borrador de su estatuto consultado por AFP no menciona el territorio palestino y se plantea como un mecanismo global, potencialmente rival de la ONU.