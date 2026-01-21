El Mundo

Trump dice que descarta usar la fuerza para tomar Groenlandia, pero exige negociaciones inmediatas

En su discurso en el Foro de Davos, Donald Trump afirmó que no recurrirá a la fuerza para tomar Groenlandia, pero reiteró su exigencia de negociaciones para adquirir el territorio danés.

Por AFP
Esta es una de las imágenes divulgadas por Trump este 20 de enero donde aparece con líderes europeos y, en un mapa, se ve Groenlandia como parte del mapa del territorio de Estados Unidos.
Esta es una de las imágenes divulgadas por Trump este 20 de enero donde aparece con líderes europeos y, en un mapa, se ve Groenlandia como parte del mapa del territorio de Estados Unidos. (Truth Social/Cortesía)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

