Ante insistencia de Trump, Groenlandia insiste en que preferiría ser parte de Dinamarca

Copenhague, Dinamarca. El primer ministro de Groenlandia, advirtió este martes que, puestos a escoger, los groenlandeses preferirán seguir del lado de Dinamarca antes que pasar a formar parte de Estados Unidos, ante la insistencia del presidente Donald Trump en apoderarse de la isla.

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, declaró Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Groenlandia se tornó el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca.

El fin de semana, Trump llegó a afirmar que su gobierno se haría con el control de Groenlandia -actualmente un territorio autónomo de Dinamarca- “de una forma u otra”.

“Hay algo que debe estar claro para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”, dijo Nielsen.

Por su parte, Frederiksen admitió que “hay muchas indicaciones de que la parte más difícil nos espera”.

La conferencia de prensa conjunta sirvió para un amargo reproche por la “presión completamente inaceptable” por parte de un aliado tan próximo como EEUU.

Frederiksen subrayó que “por supuesto, queremos fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los Estados árticos dentro de la OTAN”.