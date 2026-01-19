El Mundo

Dinamarca y Groenlandia proponen una misión de vigilancia de la OTAN en el Ártico

Dinamarca y Groenlandia plantearon a la OTAN la creación de una misión de vigilancia en Groenlandia, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

EscucharEscuchar
Por AFP
Danish Prime Minister Mette Frederiksen speaks during a panel discussion at the 61st Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany on February 15, 2025. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Danish Prime Minister Mette Frederiksen speaks during a panel discussion at the 61st Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany on February 15, 2025. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) (THOMAS KIENZLE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DinamarcaGroenlandiaOTANEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.