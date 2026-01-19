Dinamarca y Groenlandia proponen una misión de vigilancia de la OTAN en el Ártico

Copenhague, Dinamarca. Dinamarca y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia, declaró este lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

“Lo propusimos, el secretario general también tomó nota y creo que ahora, con suerte, podremos obtener un marco que defina cómo se puede llevar a cabo”, declaró el canciller danés, en presencia de Vivian Motzfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, según imágenes de la televisión.

Noticia en desarrollo...