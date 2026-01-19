Trump afirma que el mundo no estará seguro sin control de Estados Unidos sobre Groenlandia

Nuuk, Dinamarca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el mundo “no estará seguro” a menos que su país ejerza un “control total y completo” sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Sus declaraciones generaron un rechazo inmediato por parte de las autoridades groenlandesas, de Dinamarca y de varios gobiernos europeos.

Trump justificó su postura al asegurar que Estados Unidos “necesita” Groenlandia para impedir que Rusia y China consoliden su influencia en el Ártico, una región estratégica por sus recursos minerales, tierras raras y valor geopolítico.

El mandatario incluso amenazó con imponer aranceles del 10% a ocho países europeos que se oponen a su plan, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega.

En un mensaje enviado al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, Trump escribió que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia”.

En el mismo texto, el presidente aludió a su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, otorgado el año pasado a la dirigente venezolana María Corina Machado.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad del mensaje.

Store recordó que el Nobel de la Paz no lo concede el Gobierno de Noruega, sino un comité independiente, y señaló que la comunicación de Trump se dio en respuesta a una carta enviada junto con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la que expresaban su oposición a los aumentos arancelarios.

Personal militar de las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr) embarca en un vuelo de Icelandair que parte del aeropuerto de Nuuk hacia Reikiavik el 18 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia. (ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP)

Las amenazas del mandatario estadounidense provocaron tensiones económicas inmediatas.

El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, calificó las medidas como “chantaje” y advirtió que Europa prepara una respuesta unida, luego de que los mercados bursátiles europeos registraran caídas.

Los líderes de la Unión Europea se reunirán este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para analizar la situación de Groenlandia y la posible escalada arancelaria.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, fue tajante al señalar que la presión económica no cambiará la postura de la isla.

“No dejaremos que nos presionen”, afirmó.

Trump también insistió en que Dinamarca no puede proteger Groenlandia frente a una supuesta amenaza rusa o china.

Sin embargo, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, aseguró que Dinamarca y Groenlandia, junto con aliados de la OTAN, ya acordaron reforzar la presencia militar y los entrenamientos en el Ártico y el Atlántico Norte.