El Mundo

Así planea responder la Unión Europea ante amenazas de Trump por Groenlandia

¿Activará la Unión Europea su ‘arma nuclear económica’ contra Donald Trump? El conflicto por Groenlandia escala y Bruselas prepara una respuesta sin precedentes

EscucharEscuchar
Por AFP
Personal militar de las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr) embarca en un vuelo de Icelandair que parte del aeropuerto de Nuuk hacia Reikiavik el 18 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia.
Personal militar de las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr) embarcó en un vuelo de Icelandair, que salió del aeropuerto de Nuuk hacia Reikiavik el 18 de enero del 2026. Foto: (ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GroenlandiaTrumpEstados UnidosUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.