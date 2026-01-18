Así planea responder la Unión Europea ante amenazas de Trump por Groenlandia

Personal militar de las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr) embarcó en un vuelo de Icelandair, que salió del aeropuerto de Nuuk hacia Reikiavik el 18 de enero del 2026. Foto:

Bruselas, Bélgica. Los países de la Unión Europea (UE) dieron muestra de su unidad este domingo frente a las amenazas arancelarias lanzadas por Donald Trump, quien insiste en su deseo de apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo.

Ante la gravedad de la situación, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de la UE “en los próximos días”, tras una reunión de emergencia de los embajadores de los países del bloque.

De acuerdo con fuentes de la UE, es probable que esa cumbre extraordinaria tenga lugar el jueves.

“Juntos, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca”, señaló por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.

La alta funcionaria agregó que habló en la jornada con varios líderes, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Un diplomático de la UE apuntó que la reunión de embajadores, este domingo, mostró la disposición de los miembros del bloque en dejar claro a EE. UU. que el uso de medidas comerciales como medio de presión no era aceptable.

Además, mencionó esa fuente, la UE disponía de “varios instrumentos a su disposición para responder si fuera necesario”.

Paralelamente a la búsqueda de una solución diplomática, los países pidieron a la Comisión Europea (el brazo ejecutivo del bloque) que examinara las posibles respuestas, según otra fuente.

Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron había indicado que tenía la intención de solicitar la activación del poderoso instrumento anticoacción de la UE en caso de nuevos aranceles estadounidenses.

Este instrumento, llamado el “arma nuclear económica” permite limitar las importaciones de un país o su acceso a ciertos mercados públicos y bloquear ciertas inversiones.

Fuentes diplomáticas dijeron que por ahora no se había tomado ninguna decisión al respecto.

Otra posible respuesta para los países de la UE sería reactivar medidas de represalia sobre una lista por un valor de 93.000 millones de euros en productos estadounidenses.

Esa respuesta, que había sido considerada durante un período, fue suspendida tras la firma de un acuerdo comercial entre Washington y Bruselas en el 2025.

Ese acuerdo, que el Parlamento Europeo debe examinar en los próximos días, ya no es del agrado de los eurodiputados.

‘Unidos y coordinados’

“Las amenazas aduaneras socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de desembocar en una espiral peligrosa. Seguiremos manteniéndonos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos decididos a defender nuestra soberanía”, apuntaron Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido en un comunicado conjunto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump insiste en querer tomar el control de Groenlandia, alegando motivos de seguridad nacional, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China.

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento esta semana.

Trump intensificó el sábado sus advertencias. “Estos países están jugando a un juego extremadamente peligroso”, escribió Trump en su red Truth Social.

Irritado por este despliegue de fuerzas militares de los europeos, Trump amenazó a estos países con imponerles nuevos aranceles hasta que “se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia”.

Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1.° de febrero y podrían elevarse al 25% el 1.° de junio.

Los ocho países concernidos respondieron en un comunicado conjunto afirmando que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral”.

“Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía”, añadieron, en relación a esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Contacto entre jefe de la OTAN y Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para tomar una isla que es parte del territorio de uno de sus socios, Dinamarca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este domingo que habló con Trump, “sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico”.

“Seguiremos trabajando en esto y espero verlo en Davos a finales de esta semana”, dijo Rutte en X.

Miles de personas protestaron el sábado en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”.

Según una encuesta publicada en enero del 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.