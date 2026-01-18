Países de Europa rechazan amenazas de Trump por Groenlandia y anuncian respuesta coordinada

Reino Unido y siete países más aseguran que actuarán de forma coordinada frente a amenazas de aranceles vinculadas a Groenlandia.

Berlín, Alemania. - Los países europeos amenazados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con nuevos aranceles comerciales si se oponen a una eventual compra de Groenlandia, afirmaron que permanecerán unidos y coordinarán su respuesta ante lo que calificaron como un escenario de alto riesgo para las relaciones internacionales.

En un comunicado conjunto, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia advirtieron que las amenazas arancelarias debilitan los vínculos transatlánticos y pueden provocar una espiral peligrosa con efectos económicos y políticos.

Los gobiernos señalaron que este tipo de presiones comerciales afectan la cooperación entre aliados históricos y generan tensiones innecesarias en un contexto internacional complejo.

El pronunciamiento surgió tras las advertencias de Trump relacionadas con Groenlandia, territorio ártico que forma parte del reino de Dinamarca y que posee un valor estratégico por su ubicación y recursos.

Las naciones firmantes indicaron que mantendrán una posición coordinada frente a cualquier intento de presión que comprometa decisiones soberanas.

También reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, principio que consideran innegociable dentro del orden internacional.

El mensaje conjunto buscó enviar una señal de cohesión política y diplomática frente a eventuales medidas unilaterales de carácter comercial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.