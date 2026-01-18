Europa activa su defensa comercial ante presión de Estados Unidos por Groenlandia y convoca reunión urgente en Bruselas

Jóvenes con pancartas en las que se lee «¡Groenlandia no está en venta!» participan en una manifestación que reunió a casi un tercio de la población de la ciudad para protestar contra los planes del presidente de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, el 17 de enero de 2026 en Nuuk, Groenlandia, cerca del consulado estadounidense en Groenlandia.

Bruselas, Bélgica. Europa elevó el tono diplomático este domingo tras las amenazas de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a países europeos que rechazan un eventual control estadounidense sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. La advertencia surgió luego de un despliegue limitado de militares europeos en la isla.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la jefa del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, encabezaron las reacciones políticas frente a los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, quien condicionó las relaciones comerciales a la aceptación de una negociación para la compra del territorio.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump sostiene que Groenlandia representa un punto estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a la mayor presencia de Rusia y China en el Ártico. En ese contexto, criticó el envío reciente de efectivos europeos para respaldar maniobras militares de Dinamarca.

El mandatario estadounidense advirtió que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia incrementaron el riesgo en la región con acciones que calificó como insostenibles. Además, anunció la imposición de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, con la posibilidad de elevarlos al 25% desde el 1 de junio.

Ante ese escenario, Macron indicó su intención de solicitar la activación del Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, un mecanismo que permite responder a presiones económicas externas mediante restricciones comerciales o bloqueos a inversiones. Su aplicación requiere mayoría calificada entre los Estados miembros.

Por su parte, Meloni informó que conversó con Trump para expresarle que la amenaza de nuevas tasas aduaneras contra Europa constituía un error estratégico. En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, David van Weel, calificó las advertencias como incomprensibles e inapropiadas.

La ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, consideró totalmente inaceptables las presiones comerciales, mientras que la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, señaló que Londres estimó innecesaria y contraproducente la controversia, dado el contexto internacional.

Reunión de urgencia en Bruselas

En paralelo, los embajadores de la Unión Europea convocaron una reunión de urgencia en Bruselas para analizar la situación. Macron también previó un encuentro con otros líderes europeos para abordar esta crisis inédita entre países miembros de la OTAN.

Además, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, inició una gira diplomática por Noruega, Reino Unido y Suecia con el objetivo de fortalecer el papel de la Alianza Atlántica en la seguridad del Ártico. El funcionario inició su agenda en Oslo, continuó en Londres y cerró la visita en Estocolmo.

Desde su retorno al poder, Trump utilizó los aranceles como herramienta de presión incluso frente a socios tradicionales. Sin embargo, esta amenaza marcó un precedente, al involucrar a aliados de la OTAN en un intento de control sobre un territorio vinculado a un país soberano.

El sábado, miles de personas se manifestaron en Copenhague y Nuuk, capital de Groenlandia, para rechazar las aspiraciones territoriales de Estados Unidos. Las protestas incluyeron consignas en defensa de la soberanía de la isla.

Una encuesta publicada en enero de 2025 señaló que el 85% de los groenlandeses se opuso a una anexión a Estados Unidos, mientras solo el 6% expresó apoyo a esa posibilidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.