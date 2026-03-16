Trump advierte a la OTAN: el futuro será ‘muy malo’ si los aliados no ayudan a reabrir el estrecho de Ormuz bloqueado por Irán

Una persona señala una página del sitio web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París, el 4 de marzo de 2026.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió el domingo que la OTAN se enfrenta a un futuro “muy malo” si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio.

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One. (NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP)

Trump también dijo que su visita a China, donde tiene previsto reunirse con su par Xi Jinping, podría posponerse, al intentar presionar a Pekín para que ayude en la reapertura de Ormuz.

“Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo”, de lo contrario “podríamos posponer” la visita, señaló al destacar que China, como muchos países europeos, depende más que Estados Unidos del flujo de petróleo del Golfo.

“Es apropiado que las personas que se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, expresó Trump.