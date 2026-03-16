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Trump advierte a la OTAN: el futuro será ‘muy malo’ si los aliados no ayudan a reabrir el estrecho de Ormuz bloqueado por Irán

El estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo, fue bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio

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Por AFP
Una persona señala una página del sitio web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París, el 4 de marzo de 2026. (Foto: Julien de Rosa / AFP)
Una persona señala una página del sitio web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París, el 4 de marzo de 2026. (JULIEN DE ROSA, AFP/AFP)







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