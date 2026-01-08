El Mundo

Tras amenazas y reclamos, Trump y Petro acordaron ‘acciones conjuntas’ en Colombia

¿De qué hablaron el presidente de Colombia y el de Estados Unidos? Ambos mandatarios bajaron el tono a sus declaraciones públicas.

EscucharEscuchar
Por AFP
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas.
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas. (LUIS ROBAYO MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpGustavo PetroColombiaEstados Unidosguerrillanarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.