Tras amenazas y reclamos, Trump y Petro acordaron ‘acciones conjuntas’ en Colombia

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.

Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.

Trump y Petro “se comprometieron a hacer acciones conjuntas” contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un “paro armado” para responder a “las amenazas de intervención de Trump”.

En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió “que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera” con Venezuela, aseguró Benedetti.

Según el ministro, los guerrilleros “siempre terminaban en Venezuela” tras combates con la fuerza pública colombiana. “Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no”, sostuvo.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Tras meses de tensiones, el clima entre Bogotá y Washington es de “alivio” y “tranquilidad” después de la llamada, “pero no hay un ambiente (...) de triunfalismos”, dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, a la AFP.

La “palabra clave” es “cautela”, añadió.

Imagen de video facilitada por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia que muestra al presidente colombiano, Gustavo Petro, hablando por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Palacio de Nariño, en Bogotá, el 7 de enero de 2026. (HANDOUT/AFP)

Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros “también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí”.

Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.

Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

Trump y Petro han chocado repetidamente en temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encontraban en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Ahora, con miras al encuentro en la Casa Blanca, abordarán temas “espinosos y difíciles, pero dentro del marco de la democracia”, añadió el vicecanciller Jaramillo.

El principal “desafío”, agregó, es “mantener un buen diálogo”, para lo cual es necesario hacer un “borrón y cuenta nueva”.