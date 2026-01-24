El Mundo

Tormenta invernal amenaza a Estados Unidos: millones de personas en riesgo por frío extremo y hielo

Una gran tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y podría afectar a 160 millones de personas con lluvias heladas, fuertes nevadas y temperaturas por debajo de –18 °C. Varios estados ya declararon emergencia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Las autoridades advierten que el frío extremo podría descender por debajo de los –20 °C debido a la llegada de un vórtice polar que afecta a Canadá y parte de Estados Unidos.
Las autoridades advierten que el frío extremo podría descender por debajo de los –20 °C debido a la llegada de un vórtice polar que afecta a Canadá y parte de Estados Unidos. (ANDREJ IVANOV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.