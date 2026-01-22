Economía

Donald Trump demanda a JPMorgan y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Donald Trump presentó una millonaria demanda contra JPMorgan alegando motivos políticos tras el cierre de sus cuentas.

Por AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuestiona en su demanda el cierre de sus cuentas bancarias por parte de PJMorgan. El banco tomó esa decisión luego del asalto al Capitolio. (Shutterstock/Foto)







Donald TrumpJPMorgan
