¿Cómo resisten los aviones las tormentas eléctricas y por qué siguen siendo seguros al volar?

Los aviones reciben rayos cada año. Su diseño permite que la electricidad circule por fuera y no afecte la seguridad del vuelo.

La industria aeronáutica opera todo el año, sin detenerse por las variaciones del clima. Las tormentas eléctricas forman parte de los fenómenos que suelen presentarse durante algunos trayectos aéreos y generan inquietud entre los pasajeros.

Una tormenta eléctrica provoca descargas de electricidad atmosférica. Este fenómeno incluye rayos, truenos, vientos fuertes y lluvias intensas. Durante los vuelos, estas condiciones pueden producir destellos y sonidos potentes que resultan visibles desde la cabina.

Los incidentes graves asociados a tormentas eléctricas son poco frecuentes en la aviación comercial. Aun así, la exposición a este tipo de eventos ocurre con mayor regularidad de lo que muchos pasajeros imaginan.

El capitán piloto e instructor de vuelo Jaimes García explicó que las tormentas eléctricas durante los recorridos aéreos resultan comunes. Señaló que las aeronaves enfrentan riesgos climáticos de forma constante, pero su diseño evita que los rayos provoquen daños estructurales o pongan en peligro a los ocupantes.

El especialista indicó que en el planeta caen cerca de 1.400 millones de rayos al año. Según esta estimación, cada avión recibe el impacto de un rayo al menos una vez por año sin que esto represente un riesgo operativo.

La Dirección General de Aviación Civil de Ecuador informó en su sitio oficial que la industria aeronáutica funciona de manera continua, sin importar las condiciones del clima. La entidad detalló que los eventos meteorológicos severos pueden generar retrasos o inconvenientes logísticos, pero el transporte aéreo mantiene los más altos estándares de seguridad.

Los aviones funcionan como una jaula de Faraday, explicó García. Esta estructura conductora permite que la electricidad circule por el exterior de la aeronave y no ingrese a la cabina ni a los sistemas internos.

La autoridad aeronáutica ecuatoriana señaló que las tormentas eléctricas pueden afectar el vuelo según su intensidad y duración. Entre los efectos más comunes se encuentran la reducción de visibilidad, la turbulencia y las precipitaciones intensas que contaminan las pistas de aterrizaje.

El capitán piloto agregó que, cuando un rayo impacta el avión, la descarga suele ingresar por la nariz. Luego se desplaza por el fuselaje y sale por la cola o una de las alas. De esta forma continúa su recorrido hacia la Tierra o hacia otra nube sin afectar a la aeronave.

