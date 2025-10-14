El Mundo

Tensión máxima entre Estados Unidos y China por nuevos aranceles: Pekín dice que luchará “hasta el final”

Trump presentó los nuevos aranceles como una respuesta a la intención de Pekín de imponer restricciones de exportaciones en el sector de las tierras raras, actualmente dominado por China.

Por AFP
buque contenedores comercio mundial exportaciones guerra comercial
Desde este martes 14 de octubre, Pekín impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de Washington que deben entrar en vigor el mismo día. (Foto: AFP) (-/AFP)







