¿Vivir hasta 150 años? La insólita conversación de Xi y Putin captada sin querer

Los líderes de China y Rusia fueron captados dialogando sobre varios temas, incluyendo la posibilidad de vivir hasta 150 años

Por AFP
Vladimir Putin y Xi Jinping
Vladimir Putin y Xi Jinping sorprendieron con una charla sobre inmortalidad y avances médicos, captada por micrófonos abiertos en Pekín. (ALEXANDER KAZAKOV/AFP)







Xi JinpingPutinChinaRusiaPekín
