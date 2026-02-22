El Mundo

Tensión en Oriente Medio: Irán promete defenderse ante Estados Unidos, pero espera llegar a una solución diplomática

Presión militar y diplomacia se cruzan en la crisis nuclear entre Irán y Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP
El canciller iraní, Abás Araqhchi advierte que responderá a cualquier ataque de Estados Unidos. (HANS PUNZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.