Groenlandia rechaza la oferta de Trump de enviar un buque hospital: ‘No, gracias’

Donald Trump anunció el envío de un buque hospital a Groenlandia para, supuestamente, ofrecer la atención en salud que no reciben los habitantes de la isla

Por AFP
Las casas a lo largo de la costa durante la luz del amanecer entre las colinas nevadas en Nuuk, Groenlandia, este 22 de enero. Fotografía:
Donald Trump ha repetido en varias ocasiones que aspira a controlar Groenlandia, un territorio danés que considera estratégico para Estados Unidos. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







