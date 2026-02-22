El Mundo

Trump amenaza con atacar Irán, pero ¿con qué objetivo?

Donald Trump marca 15 días para definir futuro del trato nuclear con Irán

Por AFP
Donald Trump dijo que evalúa realizar ataques terrestres en Venezuela contra cárteles del narcotráfico.
Donald Trump analiza la posibilidad de atacar a Irán si no se logra un acuerdo nuclear. El mandatario fijó un plazo de 15 días. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







Estados UnidosIránDonald Trump
