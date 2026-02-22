Trump amenaza con atacar Irán, pero ¿con qué objetivo?

Donald Trump analiza la posibilidad de atacar a Irán si no se logra un acuerdo nuclear. El mandatario fijó un plazo de 15 días.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que está “considerando” ataques a Irán si no se llega a un acuerdo nuclear, pero ha guardado silencio sobre sus objetivos a largo plazo, mientras en el país el debate sobre el tema brilla por su ausencia.

¿Ataques quirúrgicos contra la Guardia Revolucionaria —pilar del poder iraní— o contra el programa de misiles, como exige Israel? ¿Un cambio de régimen?

El líder republicano, que ha ordenado un despliegue naval y aéreo masivo en el Golfo, tiene múltiples opciones con consecuencias potencialmente desestabilizadoras para la región.

Irán, por su parte, ha amenazado con severas represalias.

Trump indicó el jueves que se daría de “diez” a “quince días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán o si recurrirá a ataques.

Según el medio de comunicación Axios, se han presentado al presidente estadounidense planes militares que proponen atacar directamente al líder supremo iraní, Alí Jamenei.

El magnate reitera que prefiere un enfoque diplomático en vistas de un acuerdo que iría más allá del programa nuclear iraní e incluiría la capacidad de misiles balísticos y el apoyo de Teherán a sus aliados, como los ya debilitados Hezbolá y Hamás, una propuesta que Teherán rechaza.

Estados Unidos e Irán han mantenido dos rondas de conversaciones indirectas, primero en Omán y luego en Suiza.

Estas conversaciones no parecieron conducir a una convergencia significativa de posiciones. Pero la puerta permanece abierta.

El presidente Trump está “sorprendido” de que Irán no haya “capitulado” aún ante el despliegue militar de Washington, según su enviado, Steve Witkoff.

“Lo más probable es que la administración Trump busque un conflicto limitado que redefina el equilibrio de poder sin hundirlo en un atolladero”, escribió Alex Vatanka, del Instituto de Oriente Medio en Washington.

Según él, los iraníes cuentan con “una campaña militar breve y de alto impacto que paralizaría la infraestructura de misiles balísticos de Irán, debilitaría su poder disuasorio y restablecería el equilibrio de poder tras la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025”.

El presidente estadounidense afirma haber “destruido” el programa nuclear iraní en los ataques del pasado junio, dirigidos contra varias plantas de enriquecimiento de uranio.

Ello echa un manto de duda sobre la necesidad real de un acuerdo nuclear.

Sin embargo, el movimiento de protesta de enero, que fue brutalmente reprimido, cambió las reglas del juego.

Trump prometió entonces “ayudar” al pueblo iraní. También se jacta de haber traído la “paz” a Oriente Medio, en particular a Gaza, y cree que un cambio en Irán fortalecería este impulso.

La oposición demócrata, por su parte, teme que Estados Unidos se esté viendo arrastrado a un nuevo atolladero y exige que se consulte al Congreso, el único organismo autorizado para declarar una guerra.

El ejército estadounidense cuenta actualmente con trece buques de guerra en Oriente Medio: un portaviones, el Abraham Lincoln, que llegó a finales de enero, nueve destructores y tres fragatas ligeras. Otros se dirigen a la región.

El portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, fue fotografiado transitando el Estrecho de Gibraltar y entrando en el mar Mediterráneo el viernes, según fotos publicadas por AFP tomadas desde Gibraltar.

Estados Unidos también ha desplegado una gran fuerza aérea en Oriente Medio, junto con docenas de otros aviones de guerra.

Y ello sin mencionar la presencia de decenas de miles de soldados en numerosas bases militares por toda la región.

Para Richard Haass, expresidente del Consejo de Relaciones Exteriores, nadie sabe “cuál sería el impacto de un conflicto en el mantenimiento en el poder del régimen iraní”. “Podría tanto fortalecerlo como debilitarlo”, escribió en el sitio web de Substack.

A finales de enero, durante una audiencia en el Congreso, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, admitió que nadie sabe “qué sucederá en Irán si el líder supremo y el régimen cayeran, más allá de la esperanza en que haya alguien dentro de su sistema con quien se pueda trabajar”.

Las monarquías del Golfo Pérsico, que mantienen estrechas relaciones con Irán, advirtieron a Donald Trump contra cualquier intervención, por temor a ser atacadas y desestabilizar aún más la región.

Mona Yacoubian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, declaró recientemente a la AFP que “un ataque dirigido a ‘decapitar’ al régimen en realidad terminaría (...) sembrando el caos en Irán”.