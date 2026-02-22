El Mundo

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos matan a hombre tras irrumpir en residencia de Trump en Florida

El presidente de Estados Unidos no se encontraba allí en el momento del incidente

EscucharEscuchar
Por AFP
(ARCHIVO) Vista del club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 8 de noviembre de 2024, observado desde el otro lado del agua en West Palm Beach, Florida. El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el 22 de febrero de 2026 que sus agentes abatieron a un hombre armado que ingresó ilegalmente a las instalaciones de la propiedad Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. Trump no se encontraba allí en el momento del incidente. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos abatieron a un hombre armado que ingresó ilegalmente a las instalaciones de la propiedad Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.