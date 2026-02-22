El Mundo

Lula desde India: ‘No queremos nueva Guerra Fría’ y exige igualdad con Trump

Presidente de Brasil critica aranceles de Trump y el autoritarismo en negociaciones internacionales

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a una conferencia de prensa en Nueva Delhi el 22 de febrero de 2026. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una conferencia de prensa en Nueva Delhi: “Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una guerra fría". (SAJJAD HUSSAIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lula da SilvaDonald TrumpEstados UnidosBrasilaranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.