El Mundo

Surge más competencia para Rebeca Grynspan con presentación de nueva candidata a jefatura de la ONU

Ahora son cinco candidatos quienes buscan reemplazar a António Guterres como Secretario General de las Naciones Unidas.

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Por AFP
Costa Rican economist and former Second Vice President Rebeca Grynspan speaks to the press following her hearing to be considered as the next Secretary-General of the United Nations at UN Headquarters in New York on April 22, 2026. Grynspan is among four candidates vying for the position currently held by Portugal's Antonio Guterres. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Presentación de Rebeca Grynspan en la ONU. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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