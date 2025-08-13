El Mundo

Solo tres universidades privadas de Centroamérica figuran entre las mejores del mundo: vea cuáles son

Conozca cuáles son las únicas universidades privadas centroamericanas reconocidas por QS entre las mejores del planeta

Por Jailine González Gómez
Ulacit, Unitec y UVG ingresaron al ranking QS 2026 como las únicas universidades privadas destacadas en Centroamérica.
Ulacit, Unitec y UVG ingresaron al ranking QS 2026 como las únicas universidades privadas destacadas en Centroamérica. (Canva/Canva)







