Solo tres universidades privadas de Centroamérica figuran entre las mejores del mundo: vea cuáles son

Ulacit, Unitec y UVG ingresaron al ranking QS 2026 como las únicas universidades privadas destacadas en Centroamérica.

La más reciente edición del prestigioso QS World University Rankings reconoció únicamente a ocho universidades de Centroamérica entre las mejores del planeta. Solo tres de ellas son privadas.

El listado evaluó a 1.500 instituciones de educación superior alrededor del mundo. Esta clasificación se elabora desde 2004 por la firma QS Quacquarelli Symonds y se ha consolidado como una de las tres mediciones académicas más influyentes a nivel global.

El ranking se construye con base en cinco criterios principales: investigación, empleabilidad, experiencia de aprendizaje, proyección internacional y sostenibilidad.

Las universidades privadas centroamericanas que aparecieron en el listado fueron la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (Ulacit) y la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras (Unitec).

Las ocho universidades centroamericanas destacadas

Estos fueron los centros de enseñanza superior reconocidos por QS en 2026:

Universidad de Costa Rica (UCR): puesto 499

puesto 499 Tecnológico de Costa Rica (TEC): rango 1.201-1.400

rango 1.201-1.400 Universidad Nacional de Costa Rica (UNA): rango 1.201-1.400

rango 1.201-1.400 Universidad Tecnológica de Panamá (UTP): rango 1.201-1.400

rango 1.201-1.400 Universidad del Valle de Guatemala (UVG): rango 1.201-1.400

rango 1.201-1.400 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica (Ulacit): rango 1.401+

rango 1.401+ Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras (Unitec): rango 1.401+

rango 1.401+ Universidad de Panamá (UP): rango 1.401+

Entre todas ellas, la mejor calificación en la región la obtuvo la Universidad de Costa Rica, que ocupó el puesto 499 a nivel global, lo que la posicionó como la mejor de Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo se mide el ranking QS?

El QS World University Rankings asigna diferentes pesos a cinco dimensiones clave:

Investigación y descubrimiento (50%) : analiza la reputación académica y el número de citas por docente.

: analiza la reputación académica y el número de citas por docente. Empleabilidad y resultados (20%) : toma en cuenta la opinión de empleadores y los resultados laborales de egresados.

: toma en cuenta la opinión de empleadores y los resultados laborales de egresados. Experiencia de aprendizaje (10%) : se basa en la proporción entre docentes y estudiantes.

: se basa en la proporción entre docentes y estudiantes. Compromiso global (15%) : mide la cantidad de profesores y estudiantes internacionales, así como redes de colaboración académica internacional.

: mide la cantidad de profesores y estudiantes internacionales, así como redes de colaboración académica internacional. Sostenibilidad (5%): valora el compromiso de la universidad con criterios sociales, ambientales y de gobernanza.

Los datos provienen de encuestas internacionales, análisis de publicaciones científicas y estadísticas entregadas por las propias instituciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.