Una playa de Centroamérica figura entre las más frustrantes y criticadas del planeta

Un informe global incluyó a Playa Manuel Antonio en el top 3 de las más criticadas por turistas, junto con playas en Hawái y California.

Playa Manuel Antonio, en Costa Rica, se ubicó como la tercera playa más quejada del mundo. Así lo reveló un análisis elaborado por Cloudwards, el cual recopiló y procesó reseñas de Tripadvisor sobre 200 de las playas más populares del planeta.

El objetivo del informe fue determinar cuáles destinos costeros generan más insatisfacción entre los turistas. Para ello, Cloudwards identificó reseñas que incluían términos relacionados con cuatro categorías específicas de molestias: suciedad, aglomeraciones, largas filas y ruido excesivo. Con esa información, cada playa recibió un “puntaje de quejas” que varía de 0 a 100 puntos.

LEA MÁS: Playas de Centroamérica son las más contaminadas por botellas plásticas en el Pacífico

Manuel Antonio obtuvo una calificación de 73,5 puntos. Este resultado la colocó en la tercera posición global, solo superada por Waikiki Beach, en Hawái, que lideró el listado con una puntuación perfecta de 100, y Venice Beach, en California, que obtuvo 89,7 puntos.

La lista completa del top 10 quedó de la siguiente manera:

Waikiki Beach, Hawái – 100 puntos Venice Beach, California – 89,7 puntos Playa Manuel Antonio , Costa Rica – 73,5 puntos Clearwater Beach, Florida – 65,5 puntos Bournemouth Beach, Reino Unido – 65,1 puntos La Jolla Cove, California – 64,3 puntos Elafonissi Beach, Grecia – 60,3 puntos Magens Bay Beach, Islas Vírgenes de Estados Unidos – 58,1 puntos Bondi Beach, Australia – 57,1 puntos Maho Beach, Sint Maarten – 57 puntos

En el caso específico de la playa costarricense, el 56,2% de las reseñas negativas estuvieron relacionadas con la sobrecarga de visitantes y un 26% con filas prolongadas, sobre todo para ingresar al Parque Nacional Manuel Antonio, en cuyo interior se encuentra la playa. Estas condiciones afectan la experiencia del visitante, según reflejan las opiniones recogidas.

Estados Unidos dominó el top 10 del listado, con cuatro playas mencionadas: Waikiki Beach, Venice Beach, Clearwater Beach y La Jolla Cove. Otros destinos destacados por sus altas puntuaciones en quejas fueron Bondi Beach en Australia, Bournemouth Beach en Reino Unido, y Elafonissi Beach en Grecia.

El informe completo, titulado The 100 Most Complained-About Beaches in the World, buscó ofrecer a los viajeros una visión más realista de los destinos turísticos que suelen figurar con frecuencia en redes sociales y catálogos de viaje.

De acuerdo con declaraciones del CEO de Cloudwards, Mauricio Preuss, incluidas en el artículo de Travel + Leisure, el estudio demuestra que las experiencias más satisfactorias pueden encontrarse en destinos menos populares, que aún no enfrentan los efectos del turismo masivo.

LEA MÁS: Este será el país que menos crecerá en Centroamérica en 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.