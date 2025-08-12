Viva

Una playa de Centroamérica figura entre las más frustrantes y criticadas del planeta

El estudio analizó 200 destinos de playa y evaluó reseñas en Tripadvisor sobre suciedad, exceso de visitantes, filas largas y ruido

Por Jailine González Gómez
Un informe global incluyó a Playa Manuel Antonio en el top 3 de las más criticadas por turistas, junto con playas en Hawái y California. (Rafael PACHECO GRANADOS)







